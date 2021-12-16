После совещания фракций у спикера сегодня Юлия Тимошенко заявила журналистам, что принято решение вернуть прежний формат вещания канала "Рада". В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уклонился от прямого ответа на этот вопрос.

Главное, что возмущает оппозиционных депутатов - это то, что канал перестал транслировать брифинги оппозиции, а приглашает лишь провластных нардепов.

Ну и плюс к тому сама по себе ситуация, когда гостелеканал полностью переформатируется очевидно под нужды Зеленского, вызывает резкую реакцию у нардепов.

"Страна" решила узнать, будет ли возвращён формат вещания, у директора канала "Рада" Вадима Перенчука. Он в комментарии "Стране" сообщил, что канал "Рада" будет работать по Уставу Рады о деятельности канала.

"Устав и соответствующее постановление по факту и вчера выполнялось. Были запланированы комитеты, мы вели трансляции в полном объёме. На брифингах депутатам задавали вопросы. Как все привыкли: раньше депутаты выходили, их объявляли, шла заставка, все ждали, а сейчас пока человек поднимается из зала — на канале начинаются новости, зритель не будет ждать, поэтому заполняется эта пауза. Вчера депутаты подошли и увидели, что идут новости, и не поняли, в чем дело. Вчера в первый день никто не сориентировался, но все уже проговорено", - заявил Перенчук.

В разговоре со "Страной" Вадим Перенчук не исключил, что в ближайшее время телеканал все же несколько изменит формат вещания, однако что это будет за формат, так и не смог уточнить - решение не принято.

"На совещании лидеров фракций решили, что канал "Рада" должен выполнять устав и постановление. Формат какой? Мы должны транслировать все, что происходит в зале Рады, брифинги и комитеты. Параллельно мы ведем трансляцию в Ютуб-канале. В уставе прописаны еще комитеты. И мы в принципе это выполняем. Но я не знаю, что может быть. Сейчас активно этот вопрос решается. Не исключаю, что будет более подробный разговор у нас с лидерами фракций. Ситуация меняется каждую минуту", - сказал "Стране" Перенчук.

При этом, по информации источника "Страны" на канале, коллектив разбалансирован, многие начали отказываться от должностей и намерены уйти с канала по окончанию испытательного срока.

"Журналисты в ужасе. Второй день работы и такие скандалы, при этом на амбразуру брошены не идеологи, технологи, редактора и заказчики, а обычные ведущие, которые толком ещё и не трудоустроены на канале, и вряд ли будут официально трудоустроены. Многим намекают, что они будут работать неофициально, как привлечённые ведущие формата гостей, чтобы не бюрократизировать процесс и уйти от официальных оформлений. Многих это напрягает. Ведь это уголовная ответственность за неуплату налогов. Короче, дурдом. Плюс начался понятийный конфликт со старым и новым привлечённым редакторам, что вносит ещё бОльшую сумятицу в процесс", - рассказывает "Стране" источник на канале.

Перед этим глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия рассказал журналистам про заседание глав фракций касательно работы телеканала "Рада".

"Основная тема встречи глав фракций была касательно работы телеканала Рада. Я не очень хочу вмешиваться в этот вопрос, так как я представитель власти. Но я хочу, чтобы все фракции между собой договорились. На телеканале Рада должны быть представлены все политические силы", - заявил Арахамия.

Кроме того, по его словам, на встрече обсуждался вопрос о переносе студии из кулуаров Рады на втором этаже, так как она мешает нормально передвигаться. "Не могу сказать точно, какое решение было принято. Вопросов очень много, по формату по концепции", - сказал нардеп.

Также глава фракции "Слуга народа" обвинил экс-президента Петра Порошенко во лжи заявив, что Порошенко на заседании глав фракции сказал, что он не врывался в прямой эфир телеканала "Рада", а пропускал какую-то женщину в туалет и случайно зашёл в студию.

Напомним, Порошенко зашел в студию канала "Рада" во время прямого эфира и начал спрашивать "за чьи деньги банкет", в то время как в студии говорил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Также сообщалось, что 15 декабря в здании парламента запустили обновленный канал "Рада". Как телеканал "Рада" хотят переформатировать под политические задачи Зеленского подробно разбиралась "Страна".