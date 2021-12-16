Обновленный телеканал "Рада" можно смело относить к продуктам двойного назначения. Теперь расположенная в кулуарах парламента студия этого канала загородила единственный экран с трансляцией заседания.

Таким образом работающим в парламенте журналистам стало еще сложнее понять что же происходит в зале заседаний.

Студию канала отгородили ширмой от посторонних глаз. Теперь это полноценная изолированная студия внутри парламентских помещений.

"Выглядит так же странно, как если бы в коридоре парламента открылся филиал парламентской столовой в виде киоска с шаурмой", - прокомментировал нововведение телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, 15 декабря телеканал "Рада" вышел в эфир в обновленном виде. В этот же день на телеканале произошел скандал в связи с промо-роликом "Рады", против которого выступили журналисты.

Ранее "Страна" писала о том, что журналистов телеканала "Рада" оденут в спецкостюмы и построят им студии прямо в парламенте и Кабмине.

Также мы писали, как телеканал "Рада" хотят переформатировать под политические задачи Зеленского.