В последний день работы Верховной Рады перед рождественскими каникулами во фракции "Голос" снова поменялся лидер. На этот раз фракцию возглавила Александра Устинова, на которую недавно в Раде упал дверной засов.

Устинова сменила на посту лидера фракции Ярослава Железняка. Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Напомним, сегодня "Стране" стало известно, что Александра Устинова ждет ребенка. Ее муж - Алексей Яцук. Для пары это будет первенец. В августе суд арестовал квартиру и машину нардепа от "Голоса" Устиновой. Это произошло из-за того, что она не выплатила 80 тысяч гривен моральной компенсации замглавы Главного следственного управления Нацполиции Евгению Шевцову за высказывание, что он не имеет права носить звание офицера.

"Устинова - представителей части расколотой фракции, которая ориентируется на шоумена Сергея Притулу (он сейчас создаёт свою партию) и лояльна Банковой в отличие от Железняка и Рудык, которые все больше дрейфуют к Разумкову", - комментирует новость телеграм-канал "Политика страны".

Ранее "Страна" писала о том, что в июле в "Голосе" сообщили, что проголосовали за увольнение Железняка с поста главы фракции, однако он эту информацию опроверг.

С весны 2021 года у "Голоса" заметны внутренние проблемы и противоречия, а фракция фактически раскололась.

А в середине июня депутаты "Голоса" с трибуны Верховной Рады призвали лидера партии Киру Рудык сложить мандат и объявили о новой депутатской группе.

Также мы сообщали, что Кира Рудык появилась на обложке Elle и вызвала возмущение коллеги по "Голосу".