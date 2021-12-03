Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура обратился в СБУ, Миграционную и Пограничную службы с вопросом о наличии у депутатов Киры Рудик (глава партии "Голос") и Давида Арахамии (глава фракции "Слуги народа") американских паспортов.

Об этом Качура сообщил в Telegram-канале.

В частности, в запросе депутат указывает ряд перелетов депутатов, с просьбой уточнить, по каким документам осуществлялось пересечение границы в каждом из случаев.

Также нардеп намекнул, что ответ на вопрос о гражданстве Арахамии и Рудык он уже знает.

"У меня уже есть кое-какая инсайдерская информация", - подытожил он, разместив в конце сообщения эмодзи с флагом США.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее "Страна" подробно разбиралась в истории с американским паспортом главы "Голоса" и писала о том, как Кира Рудик связана со Штатами.

Кроме того, мы рассказывали, как летом в "Голосе" заявили, что у председателя политической силы Киры Рудик нет и никогда не было американского или какого-либо другого гражданства, кроме украинского.

Впрочем, сама Рудик в эфире телеканала "Украина 24" трижды сделала вид, что не понимает вопроса о своем американском гражданстве и не стала прямо отвечать на вопрос о нем.

Также мы подробно писали о скандале, связанном с возможным наличием американского гражданства у Арахамии. Он вспыхнул после того, как в ноябре 2019 года эту новость запустил экс-нардеп Игорь Мосийчук.