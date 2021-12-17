Народный депутат от фракция "Голос" Александра Устинова, на которую в здании парламента в октябре упал дверной засов, беременная.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На фото, которое сделано в зале парламента в пятницу, 17 декабря, уже видно округлившийся живот Устиновой.

Ее муж - Алексей Яцук. Для пары это будет первенец.

Ранее мы писали, что в августе суд арестовал квартиру и машину нардепа от "Голоса" Устиновой. Это произошло из-за того, что она не выплатила 80 тысяч гривен моральной компенсации замглавы Главного следственного управления Нацполиции Евгению Шевцову за высказывание, что он не имеет права носить звание офицера.

Также сообщали, что у экс-нардепа Александра Онищенко родилась девочка. Назвали новорожденную Вероника. Известно, что дочка родилась в Германии.

Кроме того, писали, что депутат от "Слуги народа" Лизой Ясько беременная от экс-президента Грузии Михаил Саакашвили. При этом Михаил состоит в официальном браке с гражданкой Нидерландов Сарой Рулофс и имеет двоих детей. Соратник же Саакашвили удивился новости о его романе с Лизой Ясько и заявил, что о беременности не знает.