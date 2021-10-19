Бизнесмен и экс-нардеп Александр Онищенко, который ранее в комментарии "Стране" заявил о получении гражданства России, стал отцом. У него родилась дочь.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вновь стал отцом...", - написал он, прикрепив к публикации фото с дочкой.

Назвали новорожденную Вероника. Известно, что дочка родилась в Германии.

Отметим, что у Онищенко уже четверо детей.

Напомним, Александр Онищенко в 2016 году был вынужден уехать из страны и начал разоблачать коррупцию президента Порошенко.

После его поражения Порошенко на выборах и прихода к власти Зеленского он заявлял о намерении вернуться в Украину, однако осенью 2019 года был задержан Германией по запросу украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Однако в 2020 году суд отказал Украине в экстрадиции Онищенко.

После этого Онищенко рассказывал "Стране", как через аферу с конем его заманили в Германию.

На днях Онищенко заявил, что получил российское гражданство и будет участвовать в составе сборной России в соревнованиях по конному спорту, а также будет тренировать российскую команду.