У экс-нардепа Александра Онищенко родилась девочка
Бизнесмен и экс-нардеп Александр Онищенко, который ранее в комментарии "Стране" заявил о получении гражданства России, стал отцом. У него родилась дочь.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Вновь стал отцом...", - написал он, прикрепив к публикации фото с дочкой.
Назвали новорожденную Вероника. Известно, что дочка родилась в Германии.
Отметим, что у Онищенко уже четверо детей.
Напомним, Александр Онищенко в 2016 году был вынужден уехать из страны и начал разоблачать коррупцию президента Порошенко.
После его поражения Порошенко на выборах и прихода к власти Зеленского он заявлял о намерении вернуться в Украину, однако осенью 2019 года был задержан Германией по запросу украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Однако в 2020 году суд отказал Украине в экстрадиции Онищенко.
После этого Онищенко рассказывал "Стране", как через аферу с конем его заманили в Германию.
На днях Онищенко заявил, что получил российское гражданство и будет участвовать в составе сборной России в соревнованиях по конному спорту, а также будет тренировать российскую команду.