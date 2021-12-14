Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что к межфракционному объединению (МФО) "Разумная политика" присоединяется депутат от фракции "Слуга народа" Любовь Шпак.

Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады во вторник, 14 декабря, сообщает корреспондент "Страны".

"Мы говорили про то, что МФО "Разумная политика" будут увеличиваться. Думаю, что это только начало нашей совместной работы", - заявил Разумков.

Теперь в МФО 25 человек.

Также Разумков сказал, что "Разумная политика" будут собирать подписи и обращаться в Конституционный суд, чтобы там дали свою позицию касательно инициативы президента о множественном гражданстве.

"Я этот шаг воспринимаю исключительно как составляющую будущих выборов. Это увеличение электоральной базы", - заявил экс-спикер Рады.

Любовь Шпак. Фото: Facebook

Напомним, в середине ноября вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко официально объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" во главе с экс-председателем парламента Дмитрием Разумковым.

Кроме того, сообщалось, что 13 декабря Дмитрий Разумков объявил о "Разум-туре" по Украине.

Также "Страна" анализировала, что создание такого объединения как "Разумная политика" может иметь серьезные последствия для ситуации в Раде и, по сути, развалить монобольшинство "слуг народа".