Снятый 7 октября с поста председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил всех желающих изменить страну к лучшему в свою команду. Присоединиться к единомышленникам экс-спикера можно в соцсетях и на сайте его нового политического проекта "Команда Разумкова".

Об этом Разумков рассказал в видеообращении.

В начале ролика он сообщил, что после отставки получил много звонков и обращений в другой форме со словами поддержки.

"Вы слышали, что я собираю команду единомышленников. Уверен, что у каждого из вас есть желание двигаться вперед и развиваться. Поэтому настало время расширяться и привлекать к команде людей, которые действительно готовы менять страну к лучшему. С сегодняшнего дня каждый из вас может присоединиться к нашей команде", - сказал нардеп.

Чтобы присоединиться к команде Разумкова, нужно заполнить анкету на ее сайте либо позвонить на горячую линию.

Также политик анонсировал тур по всем областям Украины. В соцсетях уже шутят, что по аналогии с Томос-туром экс-президента Петра Порошенко тур экс-спикера будет называться "Томос-тур".

Пока, судя по сайту и соцсетям нового проекта, он так и называется: "Команда Разумкова".

На странице проекта перечислены его основные принципы: верховенство права, честность, профессионализм, ответственность, порядочность, открытость, свобода.

На сайте YouControl, где собраны досье украинский компаний, сказано, что проект экс-спикера - это общественная организация, которую зарегистрировали 3 декабря. Ее руководителем числится Ольга Туний, работавшая пресс-секретарем Разумова, когда он был председателем Рады. После его отстранения Туний стала его личным пресс-секретарем.

Также известно, что "Команда Разумкова" зарегистрировала региональные подразделения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях и в столице.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что происходит вокруг политпроекта Дмитрия Разумкова.

Мы также приводили заявление депутата о его участии в выборах президента.