В четверг, 2 декабря, в Верховной Раде произошел спор о правках в законопроект о государственном бюджете между двумя народными депутатами от фракции "Слуга народа": экс-спикером парламента Дмитрием Разумковым и Галиной Третьяковой.

Соответствующее видео обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Тelegram-канале.

На видео Третьякова и Разумков стоят в окружении других народных избранников и говорят на немного повышенных тонах. Судя по всему, они обсуждают, кто будет обсуждать правки к государственному бюджету.

"Во-первых, я не солнце! Во-вторых, Галя, это автор, это все, читай матчасть", - объясняет экс-спикер.

На что Третьякова возмущается: "Но это не означает, что мою правку будет обсуждать кто-то другой!"

"Твою правку и будет обсуждать кто-то другой, если она учтена!" - резюмирует Разумков.

Напомним, сегодня Верховная Рада утвердила бюджет Украины на 2022 год. "За" проголосовали 268 народных депутатов. "Евросолидарность" и "Оппоплаатформ" не дали ни единого голоса.

Также сообщалось, что Рада планирует выделить из бюджета на этот год дополнительные 19 млрд грн на дороги

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что изменили в проекте бюджета к первому чтению. В Бюджетный комитет подали почти 3,3 тысячи поправок, но учли лишь отдельные предложения.