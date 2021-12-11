Десять законопроектов, принятых Верховной Радой девятого созыва и направленных президенту Владимиру Зеленскому на подпись, все еще ждут подписания или ветирования.

Об этом говорится в ответе информационного управления Аппарата парламента на запрос "Страны".

При этом в отношении пяти законопроектов уже превышен 15-дневный срок, который Конституция отводит президенту на то, чтобы подписать присланный ему из Рады проект или вернуть документ обратно со своими предложениями.

Речь идет о законопроектах №№0060, 2110, 3504, 5219 и 5232.

Обращает на себя внимание проект №2110 "О публичных электронных ресурсах", в котором говорится, в частности, о создании единой "интероперабельной" (то есть способной взаимодействовать и работать с другими продуктами или системами) системы публичных реестров, определения унифицированной структуры их функционирования, единых требованиях к их созданию, ведению, взаимодействию, администрированию, модернизации, реорганизации и ликвидации.

Принятие такого законопроекта вписывается в курс на максимальную цифровизацию государственной деятельности, декларируемый Зеленским, и непонятно, почему документ уже 17 дней ждет подписи президента.

Как допускает источник в парламентском комитете по вопросам цифровой трансформации, законопроект могут вернуть в Раду с предложениями президента.

"Законопроект о виртуальных активах (№3637 - Ред.) ветировали и переделали под человека Ермака (главу ОП Андрея Ермака - Ред.). Возможно, та же участь ожидает и публичные электронные реестры", - прокомментировал изданию народный депутат, попросивший об анонимности.

Впрочем, может быть еще одна причина задержки с подписанием.

"Слышал, что многие законопроекты проверяются в ОП на предмет скрытого подыгрывания Разумкову (экс-спикеру Дмитрию Разумкову - Ред.) и другим оппозиционным группам. Разумеется, и законопроекты по линии нашего комитета, возглавляемого Михаилом Крячко, вошедшим в МФО Разумкова", - полагает источник.

В числе пяти законопроектов, с подписанием которых президент еще успевает в срок, числится №6342 о продлении фактически недействующего закона о спецстатусе Донбасса.

Законопроекты №№0969, 0971, 0975, 2030, 2466, 3475, 3637 и 5253-1 возвращены в Раду с предложениями президента. Некоторыми из них, принятыми прошлым созывом, похоже, депутаты уже не будут заниматься. А вот с такими, как с №3637, работа, скорее всего, будет продолжена.

Ранее "Страна" рассказывала о планах парламента узаконить проверку всех доходов украинцев аж с 1995 года.

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