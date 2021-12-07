Во вторник, 7 декабря, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о введении специального режима для бизнеса на подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей.

Соответствующий документ обнародован на сайте парламента.

Законопроект №6403 "О введении специального режима хозяйственной деятельности на территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях" зарегистрирован 7 декабря.

На текущий момент текста законопроекта нет на сайте Рады, но он уже получен парламентом и передан на рассмотрение руководству. Законопроект зарегистрировали в рамках Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в декабре 2020 года Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития Донецкой и Луганской областей. Авторы концепции выделил несколько проблем, которые нужно решить на Донбассе. В частности, упадок угольной промышленности. Территорию Донецкой и Луганской областей до 2030 года хотят разбить на кластеры - производственные, рекреационные и другие.

Также сообщалось, что Рада продлила еще на год особый статус Донбасса.