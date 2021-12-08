Между двумя народными депутатками от фракции "Голос" Кирой Рудык и Александрой Устиновой разгорелся публичный скандал. Кира Рудык появилась на обложке журнала Elle Business и поделилась радость в соцсетях.

"Наверное каждая из девушек мечтает увидеть свое фото на обложке журнала. Сегодня я очень рада возможности рассказать о достижении целей в политике и бизнесе, поддержке женского лидерства и различных историях", - написала нардеп в фейсбуке.

Однако Александра Устинова не стала поздравлять коллегу по партии. По словам народной избранницы, чтобы попасть на обложку Elle нужно заплатить 25 тысяч долларов (около 680 тыс. грн). Плюс нужно оплатить фотосессию и добавить еще 3,5 тысячи долларов за то, чтобы попасть на разворот.

"У меня только один вопрос к Рудык - это было сделано за свой счёт? А если да - когда мы видим это отражение в декларации в разделе "изменение на имущественный статус". Деньги "партийные" на это пошли? Это 82 миллиона, которые каждый год выделяют вам на его строительство из госбюджета. Жаль, что в отчетах в НАЗК этого не видно, потому что это вы с нардепами контролируете закон о политических партиях, возвращаете отчеты политических партий за потраченные деньги", - написала она в соцсети.

Ранее "Страна" писала, что в "Голосе" произошел раскол. После этого нардеп и глава фракции Ярослав Железняк обвинил своих коллег Александру Устинову, Галину Васильченко и Наталью Пипу в работе на Офис президента.

Напомним, летом 10 депутатов фракции "Голос" с трибуны Верховной Рады призвали Киру Рудык сложить мандат из-за прогулов.

Также сообщалось, что Рудык в эфире трижды сделала вид, что не понимает вопроса о своем американском гражданстве.