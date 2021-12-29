Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Госдеп США.

В ходе разговора политики обсудили ситуацию на границе России и Украины, урегулирование конфликта на Донбассе и предстоящее дипломатическое воздействие на РФ. Также уделили внимание обсуждению мирного разрешения конфликта в Донбассе.

Напомним, 25 декабря в России объявили об отводе в пункты постоянной дислокации более 10 тысяч военнослужащих Южного военного округа РФ (ЮВО), которые в начале декабря были направлены на полигоны юга РФ для участия в зимних учениях.

Как сообщалось, США выделит Украине десятки миллионов долларов на усиление границы с Россией и Беларусью.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон расширит военную помощь Украине, если Россия предпримет шаги против Киева.

Также "Страна" сообщала, что в отредактированной версии оборонного бюджета США на военную помощь Киеву выделили $300 миллионов, хотя Белый дом просил 250 миллионов.