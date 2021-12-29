Результаты социологического опроса показали, что 5,2% украинцев считают мемом года пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, который прошел в конце ноября, а еще 3,4% посчитали шуткой самого главу государства.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

На вопрос о том, что показалось самым смешным в этом году, украинцы ответили следующим образом:

5,2% - посмеялись с пресс-марафона Владимира Зеленского;

3,4% - посчитали смешным самого президента страны;

2,6% - назвали мемом 2021 года мэра Киева Виталия Кличко;

2,6% - народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, большинство респондентов говорили о его заявлении "о ценах на продукты";

2,5% респондентов назвали мемом "1000 гривень от Зеленского";

2,1% - нардепа от "ОПЗЖ" Илью Киву, в частности "Киву-ученого";

47,2% - респондентов затруднились ответить на этот открытый вопрос;

3% заверили, что таких событий не было;

Почти 14% - не захотели отвечать.

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что отличительной особенностью последнего пресс-марафона Зеленского стало близкое к истерике эмоциональное состояние президента, которое заметили не только журналисты, но и эксперты-психологи.

Во время пресс-конференции президент агрессивно вел себя и словесно нападал на журналистов, вместо того, чтобы отвечать на их вопросы.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров считает, что эмоциональное поведение Владимира Зеленского во время пресс-марафона полностью соответствовало ситуации, а также добавил, что "люди увидели президента без купюр".

Однако "Страна" не могла обойти стороной подобное поведение со стороны главы государства, поэтому детально разбиралась в том, что такого произошло за 2021 год с Владимиром Зеленским, спровоцировавшее эмоциональные срывы. "Страна" составила собственный топ-10 главных скандалов с президентом Украины в 2021 году.

Кроме того, мы также проследили реакцию соцсетей на пресс-конференцию Зеленского.