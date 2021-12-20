Больше половины украинцев заявили о том, что поддерживают идею роспуска Верховной Рады и отставки Кабинета министров.

Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провела социологическая группа "Рейтинг".

Большинство респондентов поддерживают роспуск Рады и проведение новых парламентских выборов раньше срока: за высказались 63% участников опроса, против - 35%. Отставку Кабмина и назначение нового правительства поддержали 58% респондентов, не поддержали - 39%.

Отставку Владимира Зеленского и назначение досрочных президентских выборов поддержали 43% респондентов, не поддержали - 54%.

Опрос проводился в течение 14-16 декабря 2021 года. Социологи опросили 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольной части Донбасса) .Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. Для опроса использовался метод CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Напомним, ранее мы сообщали о том, что по данным опроса "Социс", 63,8% украинцев не поддерживают выдвижение президента Владимира Зеленского на второй срок.

Также мы писали, что по информации социологов, украинцы уже больше года хуже относятся к России, чем россияне к Украине.