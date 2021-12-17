Украинцы уже больше года хуже относятся к России, чем россияне к Украине. В ноябре текущего года о хорошем или очень хорошем отношении к РФ заявляли 39% жителей нашей страны, о плохом или очень плохом - около 47%. При этом в России хорошо или очень хорошо относятся к Украине 45% населения, плохо или очень плохо – 43%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Социологи 2-11 ноября опросили 2003 украинцев старше 18 лет, которые проживают во всех регионах страны, кроме Крыма. Россиян опрашивал "Левада-центр", исследование проводилось 25 ноября - 1 декабря, в нем приняли участие 1603 человека в возрасте 18 лет и старше.

Оказалось, что в Украине в ноябре 2021 года хорошо или очень хорошо относилось к России 39% населения, плохо или очень плохо примерно 47%, 12% не определились. По сравнению с февралем 2021 года в целом наблюдается ухудшение отношения к РФ.

В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 45% населения, плохо или очень плохо – 43%, 12% не определились. По сравнению с февралем 2021 года отношение заметно ухудшилось, поскольку в феврале еще 54% россиян хорошо относились к Украине.

Отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на западе положительно отнеслись к России 26% респондентов, в центре – 35%, на юге – 49%, на востоке – 52%. Большинство отрицательно относящихся к России сконцентрировано в западном регионе (61%), меньше всего таких – в восточном регионе (30%).

При этом и в России, и в Украине респонденты преимущественно хорошо относятся к населению соседнего государства и при этом преимущественно плохо – к руководству соседнего государства. У россиян отношение к руководству Украины и украинцам-жителям Украины несколько лучше, чем в Украине к руководству России и россиянам-жителям РФ.

Так, к руководству Украины плохо относятся 67% россиян, хорошо - 20%. Что касается жителей Украины, к ним хорошо относятся 83% респондентов из РФ, плохо - 10%.

К руководству России плохо относятся 76% украинцев, хорошо - 13%. К жителям РФ хорошо относятся 75% украинцев, плохо - 15%.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее социологи выяснили, что две трети украинцев не готовы воевать с Россией в случае ее вторжения.

Также мы сообщали, что больше половины украинцев хотят прямых переговоров с РФ для достижения мира на Донбассе.