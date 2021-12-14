Больше половины россиян (52%) относятся к украинцам, как к братскому народу и только десятая часть (11%) считает, что жители нашей страны враждебно настроены к жителям РФ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, посвященного отношению россиян к Украине и украинцам пишет ВЦИОМ.

Исследование показало, что 52% опрошенных россиян относятся к украинскому народу, как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения). При этом 31% относится к украинцам нейтрально (42-62% среди молодежи) и 11% считают, что украинцы - это враждебно настроенный к россиянам народ.

Что касается того, кем является Украина для России, то 29% респондентов считают ее братской страной, а 26% - страной-соседом. По 12 % опрошенных россиян считают, что Украина дружественная страна и источник угрозы для России. При этом 9% думаю, что Украина - враждебная страна, а 4% считают, что наша страна - стратегический партнер и 1% придерживается мнение, что наша страна - конкурент.

Напомним, согласно опросу больше половины украинцев хотят прямых переговоров с Россией для достижения мира на Донбассе.

Также сообщалось, что большинство украинцев против введения военного положения в Украине.