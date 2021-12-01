В первый день зимы традиционно Google опубликовал топ самых популярных видео на YouTube за 2021 год среди украинской аудитории. Об этом сообщается на сайте компании.

Как выяснилось, в 2021 году лидером интереса украинцев стало фильм российского оппозиционера Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

Также в первой пятерке развлекательные видео - российское шоу "Что было дальше", интервью Ивангая Юрию Дудю, 1 серия второго сезона сериала "Папик", ролик популярного среди молодежи блогера Влада А4, а также сериал Гарика Харламова "Зона комфорта".

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2021 году выглядит так:

Дворец для Путина. История самой большой взятки

Антон Лапенко Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Ивангай – где он пропадал /

Папик – 1 серия – 2 сезон Премьера сериала 2021

ВЛАСТЬ А4 Стал привидением на 24 Времена!

Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021

MORGENSHTERN. Фото члена, в лужайке мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона

ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал

Майнкрафт ЕвгенБро – Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ВРЕМЯ) [prod. Капуста]

ШОУ "МАСКА" | ВЫПУСК 1. СЕЗОН 1

Самой популярным музыкальном видео стала песня Лободы "Родной".

На втором месте россиянин Султан Лагучев с песней "Горький вкус". Также в топ-10 попал "угрожающий украинской нацбезопасности" Моргенштерн.

Топ-10 самых популярных в Украине музыкальных видео 2021 года:

LOBODA - Родной (Премьера клипа, 2021)

Султан Лагучев - Горький вкус | Премьера клипа 2021

Minelli - Rampampam | Official Video

MORGENSHTERN - ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]

NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - КРАСНОЕ ВИНО

Тина Кароль - Скандал (Премьера 2021)

Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА

Artik & Asti - Истеричка (Official Video)

Супер Жорик - Чао! Чао! Премьера клипа 2021

Wellboy - Гуси

Ранее "Страна" писала о том, что YouTube-канал телеканала НАШ заблокировали усилиями украинских госструктур.

Также мы сообщали, что в Google сообщили об атаке "русскоязычных хакеров" на тысячи аккаунтов YouTube-блогеров.