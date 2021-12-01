Дворец Путина, Лобода и Моргенштерн. Что смотрели украинцы на YouTube в 2021 году
В первый день зимы традиционно Google опубликовал топ самых популярных видео на YouTube за 2021 год среди украинской аудитории. Об этом сообщается на сайте компании.
Как выяснилось, в 2021 году лидером интереса украинцев стало фильм российского оппозиционера Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки".
Также в первой пятерке развлекательные видео - российское шоу "Что было дальше", интервью Ивангая Юрию Дудю, 1 серия второго сезона сериала "Папик", ролик популярного среди молодежи блогера Влада А4, а также сериал Гарика Харламова "Зона комфорта".
Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2021 году выглядит так:
- Дворец для Путина. История самой большой взятки
- Антон Лапенко Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- Ивангай – где он пропадал /
- Папик – 1 серия – 2 сезон Премьера сериала 2021
- ВЛАСТЬ А4 Стал привидением на 24 Времена!
- Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021
- MORGENSHTERN. Фото члена, в лужайке мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
- ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал
- Майнкрафт ЕвгенБро – Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ВРЕМЯ) [prod. Капуста]
- ШОУ "МАСКА" | ВЫПУСК 1. СЕЗОН 1
Самой популярным музыкальном видео стала песня Лободы "Родной".
На втором месте россиянин Султан Лагучев с песней "Горький вкус". Также в топ-10 попал "угрожающий украинской нацбезопасности" Моргенштерн.
Топ-10 самых популярных в Украине музыкальных видео 2021 года:
- LOBODA - Родной (Премьера клипа, 2021)
- Султан Лагучев - Горький вкус | Премьера клипа 2021
- Minelli - Rampampam | Official Video
- MORGENSHTERN - ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]
- NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - КРАСНОЕ ВИНО
- Тина Кароль - Скандал (Премьера 2021)
- Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА
- Artik & Asti - Истеричка (Official Video)
- Супер Жорик - Чао! Чао! Премьера клипа 2021
- Wellboy - Гуси
Ранее "Страна" писала о том, что YouTube-канал телеканала НАШ заблокировали усилиями украинских госструктур.
Также мы сообщали, что в Google сообщили об атаке "русскоязычных хакеров" на тысячи аккаунтов YouTube-блогеров.