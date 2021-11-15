Youtube-канал телеканала НАШ заблокирован из-за страйков от "Укркинохроники" и "Укртелефильма". Они считают, что телеканал в своих роликах использовал видео, авторские права на которое принадлежат этим госпредприятиям.

Об этом сообщил в своем эфире телеканал.

Редакция телеканала пыталась связаться по телефону с "Укркинохроникой", но там никто не отвечал. После этого корреспондент телеканала решил наведаться на предприятие.

Как выяснилось на месте, предприятие закрыто, но съемочной группе удалось попасть внутрь здания "Укркинохроники". Там не было никого, кроме звукорежиссера.

"Это госпредприятие, выдвигающее к нам претензии и не предоставляя при этом доказательств, имеет большие минусы по доходам за прошлый год (-815 000 грн)", - говорится в сообщении.

Также журналисты отмечают, что использование фрагментов разрешено в образовательных целях. В материалах телеканала шла речь о ликвидации Чернобыльской АЭС и двух заседаний Верховного совета во времена СССР.

То есть, не исключено, что в данном случае речь идет о политическом заказе властей, который приказали выполнить госпредприятиям.

Ранее "Страна" писала о том, что в Сумах радикалы атаковали журналистов телеканала НАШ.

Также мы сообщали, что Шуфрич стал владельцем телеканала UkrLive, на частоте которого транслируется канал "Перший Незалежный".