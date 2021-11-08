В течение следующих 180 дней в Украине олигархи должны или избавиться от признаков таковых или получит официальный статус олигарха и попасть под ограничения, установленные законом о деолигархизации, который президент Зеленский подписал 5 ноября.

Об этом сообщает министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Чтобы избавиться от признака, которое определяет лицо как олигарха, можно, в частности, продать медиа покупателю с безупречной деловой репутацией. По словам Малюськи, в скором времени Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию разработает и утвердит Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации.



"Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые "номинационные" заседания СНБО будут возможны (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже с двадцатых чисел мая", - рассказал глава Минюста.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что говорится в законе об олигархах и кто, согласно документу, является таковым.

Также сообщалось, как собрали голоса под закон об олигархах.