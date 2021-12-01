Украинцы не хотят введения военного положения. Фото: "Страна"

Большинство украинцев не поддерживают идею о введении военного положения в ответ на наращивание Россией войск у границ нашей страны. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. 

Так, социологи 26-29 ноября опросили 1 203 совершеннолетних респондента, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма. 

Оказалось, что 32,8% респондентов поддерживают идею введения военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы. 58,1% опрошенных выступают против этого. Еще 9,1% отказались отвечать на вопрос или затруднились с ответом. 

Как украинцы относятся к идее о военном положении. Скриншот инфографики КМИС

Напомним, недавно лидер "Радикальной партии" и экс-нардеп Олег Ляшко заявил, что 1 декабря на заседании совета национальной безопасности и обороны президент Украины Владимир Зеленский планирует объявить военное положение.

После этого Зеленский опроверг планы по введению в Украине военного положения. Президент обвинил тех, кто распространяет слухи о введении военного положения в стране, в оттоке инвестиций из Украины.

"Страна" подробно писала о том, хочет ли на самом деле президент Владимир Зеленский ввести в Украине военное положение .

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