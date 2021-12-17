Две трети украинцев не готовы воевать с Россией в случае ее вторжения. Оказывать сопротивление с оружием в руках готовы 33,3% жителей нашей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Социологи 3 - 11 декабря 2021 года опросили 2 тысячи респондентов старше 18 лет, которые живут во всех регионах Украины, кроме Крыма.

Оказалось, что оказывать сопротивление в случае вторжения российских военнослужащих в их населенный пункт готовы 50,2% респондентов. Однако воевать - лишь каждый третий украинец (33,3% опрошенных). Еще 21,7% готовы протестовать или высказывать гражданское неповиновение.

14,8% опрошенных просто уехали бы в другой, более безопасный регион, а 9,3% еще дальше - в другую страну. 18,6% - ничего не стали бы делать, а 12,1% еще не определились.

По регионам больше готовы бороться на Западной Украине, а меньше - на востоке страны. Но разброс, в целом, не радикальный. Защищать страну с оружием готовы 39,7 жителей запада, 33,7% жителей центра, 29% жителей юга и 25,6% жителей востока Украины.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее социологи выяснили, что больше половины украинцев хотят прямых переговоров с РФ для достижения мира на Донбассе.

Также мы сообщали, что 72% украинцев ждут роста тарифов в ближайшее время, почти половина допускает обострение на Донбассе.