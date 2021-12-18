Украинцы назвали главные события года и достижения власти.

Об этом свидетельствую данные социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) в период с 28 ноября по 10 декабря.

За 2021 год не было ни одного достижения украинской власти. Так считают 47% опрошенных украинцев.

37% респондентов ответили: "ни одного достижения не было", и еще 10% - "трудно сказать".

Среди тех граждан, кто смог определить достижения, были озвучены такие:

40% — строительство дорог.

12% — вакцинация населения от коронавируса.

6% — развитие цифровых услуг (проект "Государство в смартфоне", приложение "Дия").

Что касается главного события уходящего года, треть украинцев - 31% - считает таковым пандемию (24%) и принудительную вакцинацию (7%).

8% респондентов запомнили строительство и ремонт дорог.

6% — войну на Донбассе.

4% — празднование 30-й годовщины Независимости Украины.

3% — повышение цен на товары и услуги.

2% — вагнергейт.

0,4% — развитие цифровых услуг (приложение "Дия").

А вот 19% украинцам вообще никакое событие не запомнилось за 2021 год, еще 15% затруднились ответить на этот вопрос.

Ранее мы писали о том, что 70% украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении и только 22% позитивно оценили направление движения страны, а 8% - не определились. Кроме этого, 72% опрошенных украинцев наиболее вероятным событием ближайшего полугодия считают рост тарифов на газ и тепло. 67% ждут обострения экономического кризиса.

Также еще один социологический опрос показал, что 58,2% украинцев не поддерживают выдвижение Владимира Зеленского на второй президентский срок, поддерживают - 34,4%.