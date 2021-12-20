По данным опроса "Социс", 63,8% украинцев не поддерживают выдвижение президента Владимира Зеленского на второй срок.

Об этом сообщается на сайте социологического центра.

Инициативу о выдвижении кандидатуры Зеленского на второй президентский срок поддерживают лишь 26,4% опрошенных.

67,4% опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении, и лишь 18,5% поддерживают текущий курс. 14,1% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

При этом Зеленский возглавляет и антирейтинг политиков - 32,4% украинцев не проголосовали бы за действующего президента ни при каких обстоятельствах.

Напомним, в ноябре больше 60% украинцев не хотели, чтобы Зеленский шел на второй срок. Согласно опросу, 64,7% украинцев негативно оценивали работу президента Владимира Зеленского и только 28,8% отзывались о ней позитивно.

Президент, отвечая на вопросы журналистов о втором сроке, начинает эмоционально срываться. "Гордон из штанов выпрыгивает!", - перешел он на личности, комментируя данный вопрос на последней пресс-конференции.

В сентябре этого года его ответ был также туманным. Он заявил, что "выполнит все в один срок и поедет отдыхать".