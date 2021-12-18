У 52% украинцев ухудшилось финансовое положение в этом году – опрос
В этом году более половины населения Украины рассказали о том, что их финансовое положение ухудшилось.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Итоги-2021 и прогнозы-2022", проведенного Украинским институтом будущего (UIF).
По данным института, 52% ответили, что за этот год их жизнь в финансовом плане ухудшилась.
- 27% ответили, что "значительно ухудшилась";
- 25% - "скорее ухудшилась".
В то время как улучшилось финансовое положение лишь у 10% украинцев.
- 2% ответили - "значительно улучшилось";
- 8% - "скорее улучшилось";
- 36% - заявили о стабильности в финансовом плане за 2021 год;
- 2% - не определились с ответом.
Также UIF задал украинцам вопрос о том, каких событий в их жизни было больше за 2021 год: позитивных или негативных.
- 35% респондентов ответили, что отрицательных;
- 11% ответили - "однозначно негативным";
- 24% - "скорее отрицательным";
- 20% - ответили, что положительных;
- 5% - "однозначно положительных";
- 15% - "скорее положительных".
- 42% - ответили, что за 2021 год были и положительные, и отрицательные события;
Данные получены по результатам социологического исследования "Итоги-2021 и прогнозы-2022", которое провел Украинский институт будущего (UIF) совместно с социологической компанией New Image Marketing Group среди 2400 респондентов по методике face-to-face в период с 28 ноября по 10 декабря 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что почти 66% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении и почти 19% населения придерживается противоположной точки зрения.