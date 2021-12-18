В этом году более половины населения Украины рассказали о том, что их финансовое положение ухудшилось.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Итоги-2021 и прогнозы-2022", проведенного Украинским институтом будущего (UIF).

По данным института, 52% ответили, что за этот год их жизнь в финансовом плане ухудшилась.

27% ответили, что "значительно ухудшилась";

25% - "скорее ухудшилась".

В то время как улучшилось финансовое положение лишь у 10% украинцев.

2% ответили - "значительно улучшилось";

8% - "скорее улучшилось";

36% - заявили о стабильности в финансовом плане за 2021 год;

2% - не определились с ответом.

Также UIF задал украинцам вопрос о том, каких событий в их жизни было больше за 2021 год: позитивных или негативных.

35% респондентов ответили, что отрицательных;

11% ответили - "однозначно негативным";

24% - "скорее отрицательным";

20% - ответили, что положительных;

5% - "однозначно положительных";

15% - "скорее положительных".

42% - ответили, что за 2021 год были и положительные, и отрицательные события;

Данные получены по результатам социологического исследования "Итоги-2021 и прогнозы-2022", которое провел Украинский институт будущего (UIF) совместно с социологической компанией New Image Marketing Group среди 2400 респондентов по методике face-to-face в период с 28 ноября по 10 декабря 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что почти 66% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении и почти 19% населения придерживается противоположной точки зрения.