Всего 16% украинцев считают Владимира Зеленского сильным президентом. В то же время слабым его называют 40% жителей страны. Еще 43% полагают, что он не является ни сильным, ни слабым.

Об этом свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг".

Социологи опросили 2000 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Опрос проводился 14-16 декабря.

24% сильным органом назвали СНБО. Слабым органом его считают 35% жителей страны. Еще 30% полагают, что Совбез не является ни сильным, ни слабым.

Меньше всего респондентов - 6% - оценили как сильный орган Верховную Раду. В то же время слабым органом парламент назвал 61% участников опроса. 44% респондентов посчитали слабой коалицию власти в парламенте, 43% - оппозицию в Раде.

Премьер-министра Украины (Дениса Шмыгаля) сильным считают 8% участника опроса, 42% – слабым, еще 42% – ни сильным, ни слабым.

Парламент сильным считают 6% респондентов, 61% – слабым, еще 31% – ни сильным, ни слабым.

Ранее опрос показал, что половина украинцев считает, что в 2021 году у власти не было ни одного достижения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский возглавил антирейтинг политиков. Больше 60% украинцев против его второго срока.

Также мы писали о том, что в президентском рейтинге лидируют Зеленский и Бойко с разницей в менее 5%.