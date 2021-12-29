В среду, 29 декабря, на телеканале "1+1" вышла программа "Сніданок", в которой приняла участие первая леди Украины Елена Зеленская. В выпуске Зеленская рассказывала о начатой информационной кампании по здоровому питанию.

Во время эфира Елена Зеленская заявила, что мороженная скумбрия в Украине стоит 8 гривен за килограмм.

На самом же деле скумбрия в супермаркетах Киева стоит 65-100 грн за килограмм в зависимости от производителя.

Позже у себя в Instagram Зеленская заявила, что оговорилась, а скумбрия на самом деле стоит дороже в 10 раз, т.е. она имела в виду, что скумбрия стоит 8 грн за 100 граммов, а не за килограмм.

"Кстати, во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра. А вот правильным остается то, что скумбрия – очень полезный продукт. Особенно запеченная в фольге с травами. Попробуйте!" - написала она.

Ранее мы писали о том, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко не заметил подорожания продуктов в Украине и считает, что килограмм гречки можно приобрести за 12 гривен. Более того, по его словам говядину он покупает за 20 грн/кг, а сало за 50-100 грн/кг. При этом продукты, по его словам, он приобретает на одном из самых дорогих рынков Киева - Бессарабском.

Также недавно "Страна" заметила Елену Зеленскую в одном из пригородных супермаркетов. Как нам стало известно, Зеленская пришла не на шопинг, а принимала участие в съемках программы "Сніданок", что выходит на телеканале "1+1". По нашим наблюдениям, меры безопасности в супермаркете были значительно усилены.