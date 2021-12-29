Пятый президент Украины Петр Порошенко, который уехал за границу сразу после открытия против него уголовного дела о госизмене, обещает после Нового года вернуться в Украину и "поговорить о финансировании терроризма". А уголовное преследование он называет политической расправой.

Об этом экс-глава государства рассказал в интервью 5 каналу.

"Слушайте, мои планы аж никак им не препятствуют, любым действиям Зеленского. Зеленский меня ненавидит. Во-первых, Зеленский меня боится. Второе: Зеленский совершил преступления по незаконному политическому преследованию через системы искривленного правосудия", - рассказал Порошенко.

По его словам, президент Владимир Зеленский точно знал о его плановом выезде за границу.

"Мой график как пятого президента Украины, как лидера украинской оппозиции, как лидера парламентской партии, он составляется заранее. И поскольку Зеленский поручил незаконную слежку за мной, он точно знает, что у меня после окончания парламентской недели запланированы международные визиты, которые планируются за дни или недели до этого", - рассказал Порошенко.

Он заявил, что не собирается ломать свой график из-за "капризов Зеленского", который попросту "издевается за счет повесток".

"Я три года по 130 делам, пожалуйста, хожу по вызову, но у меня есть свой график. И я ломать его из-за капризов и незаконных прихотей Зеленского не собираюсь. Я свободный человек. У меня есть иностранные визиты. У меня есть планы и график, и я сообщаю, что у меня по графику возвращение в Украину в такую-то дату. Пожалуйста, я готов дать любые объяснения. Главное - чтобы у вас было, о чем меня спросить", - добавил Порошенко.

При этом он акцентировал внимание, что подозрение по делу о госизмене ему не вручили.

"Подозрение мне не вручили, как вы знаете, и никакого процесса не было. Но как только журналисты нескольких изданий раздобыли эти тексты в правоохранительных органах (они говорят, что в "источниках правоохранительных органов"), я сразу же это обнародовал. Друзья, посмотрите на этот идиотизм. И если (я уже об этом заявлял, могу вам повторить) вы хотите поговорить о государственной измене, я приеду, поговорим. Если вы хотите поговорить о финансировании терроризма, я приеду, поговорим", - заявил Петр Порошенко.

Напомним, что 20 декабря Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука. Также Офис генпрокурора подтвердил ходатайство о взятии Порошенко под стражу с миллиардным залогом. Но при этом после неявки Порошенко на допрос ГБР его повторно не вызывало, а суд по состоянию на 28 декабря не получал ходатайство о его аресте.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко после объявления подозрения заявил, что до нового года в Украину не вернется. Он заявил, что вернется в Украину в первой половине января, подчеркнув, что сделает это, когда решит сам, а не когда хочет президент Владимир Зеленский.

Кроме того, мы писали, что Печерский районный суд дал согласие на задержание Петра Порошенко для его явки на суд в качестве подозреваемого для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь соратники Порошенко потребовали от СБУ возбудить дело против Зеленского по статье госизмена.