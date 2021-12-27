Бывший президент Украины Петр Порошенко, которому было предъявлено подозрение в государственной измене, подтвердил намерение вернуться в Украину в первой половине января.

Об этом Порошенко заявил в интервью медиаресурсу "5 канал".

"В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину.

Я дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма", - заявил Петр Порошенко.

Напомним, что 20 декабря Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко после объявления подозрения заявил, что до нового года в Украину не вернется. Он заявил, что вернется в Украину в первой половине января, подчеркнув, что сделает это, когда решит сам, а не когда хочет президент Владимир Зеленский.

Кроме того, мы писали, что Печерский районный суд дал согласие на задержание Петра Порошенко для его явки на суд в качестве подозреваемого для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.