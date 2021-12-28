После неявки Петра Порошенко на допрос по делу о госизмене 23 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) пока больше не вызывало его для проведения следственных действия. На сайте ведомства в разделе "Повестки" отсутствует информация о повторном вызове Порошенко в ГБР.

При этом последняя опубликованная в этом разделе информация датирована 20 декабря, когда было размещено сообщение о вызове Порошенко в ГБР для проведения процессуальных действий на 10:00 23 декабря.

Также Печерский райсуд Киева не получал ходатайства об избрании меры пресечения Петру Порошенко. По состоянию на 12:30 вторника, 28 декабря, документ не был передан в суд. Об этом в комментарии сообщил пресс-секретарь суда Виталий Чергавый, передает "РБК-Украина".

"В базе (суда) информации о поступлении такого ходатайства нет", - заявил Чергавый.

Напомним, что 20 декабря Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука. Также Офис генпрокурора подтвердил ходатайство о взятии Порошенко под стражу с миллиардным залогом.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко после объявления подозрения заявил, что до нового года в Украину не вернется. Он заявил, что вернется в Украину в первой половине января, подчеркнув, что сделает это, когда решит сам, а не когда хочет президент Владимир Зеленский.

Кроме того, мы писали, что Печерский районный суд дал согласие на задержание Петра Порошенко для его явки на суд в качестве подозреваемого для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.