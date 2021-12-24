В Офисе генерального прокурора Украины официально подтвердили согласование ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере одного миллиарда гривень.

Об этом сообщили "Украинформу" в ведомстве.

"В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен", - сказали в ОГП изданию.

Там же изданию сообщили, что в Печерском райсуде столицы состоялось закрытое заседание, в ходе которого следственный судья рассмотрел и согласовал ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на задержание Порошенко для доставки в суд, где уже должно состояться избрание ему меры пресечения.

Ранее адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что против экс-президента готовятся ввести санкции СНБО за содействие террористической деятельности.

Накануне, 17 декабря, Петр Порошенко уехал из Украины и не собирается возвращаться до Нового года.

Как стало известно сегодня, после доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова президент Владимир Зеленский созвал на среду, 29 декабря, заседание СНБО.