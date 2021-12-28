И.о. генерального прокурора Алексей Симоненко направил спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку официальное уведомление о подозрении в госизмене и содействии терроризму, выдвинутом Петру Порошенко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Как заявили в Офисе, исполняющий обязанности генпрокурора сообщил Стефанчуку о подозрении бывшему президенту письмом, которое было отправлено еще 20 декабря 2021 года.

В Офисе генпрокурора также передали в распоряжение "Интерфакс-Украина" копию письма Стефанчуку и добавили, что еще одна копия документа направлена в аппарат Верховной Рады.

"В тот же день (то есть 20 декабря – Ред.), в связи с неявкой народного депутата в орган досудебного расследования, копия уведомления о подозрении и памятка о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого были направлены в аппарат Верховной Рады Украины", - заявили в Офисе генпрокурора.

Между тем соратница Порошенко, сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко утверждала, что Стефанчук не получал официальных уведомлений о подозрении Порошенко.

Как писала "Страна", 24 декабря исполняющий обязанности генерального прокурора подписал ходатайство об аресте Порошенко и утвердил залог в сумме 1 млрд гривен.

В тот же день Печерский районный суд дал согласие на задержание Порошенко для его явки на суд в качестве подозреваемого для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас Порошенко нет в Украине. Он заявил, что вернется в страну в первой половине января.

После его неявки 23 декабря на допрос по делу о госизмене Государственное бюро расследований больше его не вызывало для проведения следственных действий. На сайте ведомства в разделе "Повестки" отсутствует информация о повторном вызове Порошенко в ГБР.