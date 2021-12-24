Печерский районный суд дал согласие на задержание Петра Порошенко для его явки на суд в качестве подозреваемого для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом Украинским новостям рассказал источник в правоохранительных органах.

Решение принято сегодня утром в рамках расследуемого ГБР дела по подозрению в государственной измене.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте Порошенко, которому выдвинули обвинения в госизмене, а также утвердил залог в сумме 1 млрд гривен.

Кроме того, адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что против него готовятся ввести санкции СНБО за содействие террористической деятельности.

"На данном этапе это выглядит маловероятным. Но как дамоклов меч, чтоб подвесить его над Порошенко такую угрозу власти могут использовать", - описывает ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

Лидер партии "Евросолидарность", экс-президент Украины Петр Порошенко возмутился подобным обвинением и в своем видеообращении заявил, что вернется в Украину в первой половине января, подчеркнув, что сделает это когда решит сам, а не когда хочет президент Владимир Зеленский.

Между тем, Порошенко прислали повестку от ГБР для проведения следственных действия на 10 утра 23 декабря. Тогда же должен был решаться вопрос вручения Порошенко ходатайства об избрании меры пресечения. Однако вместо 5-го президента пришел его адвокат Илья Новиков, который сегодня заявил о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время может ввести против экс-президента нашей страны, которого обвиняют в госизмене, санкции.