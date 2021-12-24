Исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, которому выдвинули обвинения в госизмене, а также утвердил залог в сумме 1 млрд гривен.

Данная информация пока неофициальная, ее сообщает "Главком" со ссылкой на свои источники в прокуратуре.

Издание пишет, что ходатайство подписывал и.о. генпрокурора Симоненко, поскольку Ирина Венедиктова в настоящее время находится в отпуске.

Ранее адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что против него готовятся ввести санкции СНБО за содействие террористической деятельности.

"На данном этапе это выглядит маловероятным. Но как дамоклов меч, чтоб подвесить его над Порошенко такую угрозу власти могут использовать", - описывает ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Кроме того, Петра Порошенко также пока что нет на месте. Сейчас он находится с рабочим визитом в Европе и до Нового года возвращаться на собирается, однако пообещал, что в Украине его обязательно увидят снова. Кроме того, 5-ый президент пригрозил нынешнему - Владимиру Зеленскому переходом за "красные линии" и призвал всех к объединению.

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

Кроме того, Порошенко прислали повестку от ГБР для проведения следственных действия на 10 утра 23 декабря. Тогда же должен был решаться вопрос вручения Порошенко ходатайства об избрании меры пресечения.