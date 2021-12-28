Соединенные Штаты и Государственная пограничная служба Украины договорились о совместных проектах, на реализацию которых США выделят украинской стороне 24,5 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, Госпогранслужба и американское посольство несколько недель назад подписали План совместных действий по реализации Проекта международной технической помощи в размере 20 миллионов долларов.

На данный момент Проект зарегистрирован в соответствии с утвержденным решением правительства Украины требований.

"Госпогранслужба Украины совместно с отделом по правоохранительным вопросам посольства США в Украине провели очень важную работу по усилению возможностей пограничного ведомства. Результатом нашего сотрудничества стал новый Проект международной технической помощи. Учитывая старые и новые вызовы, он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины. Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи – это потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами", - пишет пресс-служба.

Проект стартует в январе и будет реализован в течение следующего года. Он будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений.

Реципиентами Проекта стали все пограничные отряды, который выполняют задачи на границе с Россией и Беларусью.

Кроме того, в рамках сотрудничества с Госдепом США на днях зарегистрировали еще один проект. По нему Америка поможет Украине в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования составит 4,5 миллионов долларов.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон расширит военную помощь Украине, если Россия предпримет шаги против Киева.

Также "Страна" сообщала, что в отредактированной версии оборонного бюджета США на военную помощь Киеву выделили $300 миллионов, хотя Белый дом просил 250 миллионов.