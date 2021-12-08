Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания выделит миллиард фунтов стерлингов (почти 36 миллиардов гривень) на поддержку Украины.

Об этом президент написал 8 декабря в Твиттере.

"Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году, размер всеобщей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов", - сказано в записи.

Сообщение Зеленского прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Судя по контексту, речь идёт о деньгах на покупку чего-то у британцев. Или же о каких-то товарных поставках", - предположил канал.

Ранее "Страна" писала, что в прошлом году Киев подписал с Лондоном соглашение о помощи в переоснащении военно-морского флота Украины. Оно подразумевает строительство на британских верфях четырех ракетных катеров и такого же количества на украинских заводах. Великобритания пообещала выделить на эти цели в кредит на 10 лет до 1,25 млрд фунтов стерлингов.

Также мы сообщали, что Украина купила у Туманного Альбиона ледокол для полярников "James Clark Ross" , который переименовали в "Ноосферу".