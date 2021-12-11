Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов. Средства направлены на помощь в борьбе с коронавирусом, в частности, на закупку вакцин.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов США для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Эти средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией COVID-19, а также укрепить национальную систему здравоохранения Украины", - указывается в релизе.

120 миллионов долларов дополнительного финансирования помогут украинскому правительству закупить 16,5 миллиона доз вакцин, которых достаточно, чтобы вакцинировать около 20% населения.

Вместе с тем указано, что закупка даст возможность 10-ти миллионам человек из приоритетных групп населения получить полный курс против коронавируса

Остальные 30 миллионов долларов направят на финансирование других аспектов развертывания компании по вакцинации: информационные технологии, коммуникация с общественностью, усиление способности, а также закупка оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.

Ранее "Страна" сообщала, что завтра, 12 декабря, в Украину доставят две новые партии препарата из Китая от коронавирусной инфекции. Всего будет доставлено почти 2,5 млн доз вакцины CoronaVac.

Мы также писали о том, что по состоянию на 10 ноября, Украина получила более 31 миллиона доз вакцины от коронавируса от разных производителей, часть из них страна получила по программе COVAX, а часть - приобрела за государственные деньги. До конца года законтрактовано еще 11 млн доз вакцины Comirnaty и 4 млн доз препарата ожидается по COVAX.