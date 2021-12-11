Завтра, 12 декабря, в Украину доставят две новые партии препарата из Китая от коронавирусной инфекции. Всего будет доставлено почти 2,5 млн доз вакцины CoronaVac.

Об этом сообщает пресс-служба "Лекхим".

"В воскресенье, 12.12.2021 в Украину прибудут две поставки вакцины CoronaVac для профилактики Covid-19", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также добавила, что доставка будет разбита на две партии вакцин. Первая поступит ориентировочно в 12:00 - 2 млн доз препарата. Остальные 447 тысяч доз вакцины - в 19:20.

Напомним, в Минздраве озвучили сроки выплаты "Вовиной тысячи" за вакцинацию не зарегистрированным в "Дие" украинцам

Ранее "Страна" писала, что Главный санврач Украины объявил, что не рекомендуется смешивать CoronaVac с другими вакцинами от коронавируса

Кроме того, мы также писали о том, что по состоянию на 10 ноября, Украина получила более 31 миллиона доз вакцины от коронавируса от разных производителей, часть из них страна получила по программе COVAX, а часть - приобрела за государственные деньги. До конца года законтрактовано еще 11 млн доз вакцины Comirnaty и 4 млн доз препарата ожидается по COVAX.