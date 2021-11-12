Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о смешении разных вакцин при иммунизации от коронавируса. По его словам, комбинировать можно только разрешенные медиками препараты. К вакцинам, допускающим смешение с другими, не относится китайский CoronaVac.

Слова чиновника приводит сайт Минздрава.

"Я бы советовал все же соблюдать требования доказательной медицины – использовать комбинации, доказавшие свою безопасность. В настоящее время смешивание разрешено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Также можно смешивать векторные с мРНК. К примеру, первая доза AstraZeneca, а вторая - вакциной мРНК. Если же есть вакцинация CoronaVac, то когда после первой дозы этой вакцины делается вторая доза альтернативной, то это какой-то эксперимент над собой. Я не советую такого делать, потому что это не соответствует протоколам и инструкциям", – сказал Кузин.

Статистики случаев смешивания неразрешенных комбинаций вакцин нет, ведь в электронной системе здравоохранения можно видеть только общее количество проведенных прививок. Доступ к персональной информации, в частности о виде вакцины, есть только у врача, который лечит пациента, или у вакцинальной бригады, которая проводит прививку. Но если такие случаи имеют место, то это нарушение. И будет за это отвечать медработник, который проводит прививку, зная, что человек вакцинировался другим типом вакцины, добавили в МОЗ.

Летом "Страна" сообщала, что ученые назвали вакцины, которые дают высокий уровень защиты от коронавируса при смешивании.

Мы также писали, что в июле украинский Минздрав разрешил комбинировать разные вакцины от коронавируса.