Президенты Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин, которые встретились в Санкт-Петербурге, договорились провести совместные учения в Беларуси в начале следующего года.

Об этом сообщает "Белта".

"Вы меня всегда поддерживали в этом плане. Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Мы это делаем", - сказал Лукашенко.

На что его российский коллега ответил, что учения, как и предлагал ранее Лукашенко, проведут в начале следующего года. Время проведения согласуют военные.

"В марте-феврале. Не знаю, когда они решат", - сказал Путин.

Напомним, в начале месяца белорусский президент Александр Лукашенко анонсировал проведение совместных белорусско-российских учений на границе с Украиной. Учения должны пройти в два этапа, при чем первый из них запланирован на зиму. По словам лидера государства для проведения маневров все готово.

Также сообщалось, что Россия провела танковые учения со стрельбами у границ Украины и в Крыму.