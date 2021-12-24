Президент Беларуси Александр Лукашенко, который планировал посетить Крым и там повидаться с российским коллегой, встретится с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, в среду, 29 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко 28-29 декабря поедет с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

"В Санкт-Петербурге 28 декабря президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ. Предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ", - заявили в пресс-службе Лукашенко.

А на 29 декабря запланирована встреча Лукашенко с Путиным, добавили в пресс-службе белорусского президента. Стороны обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

Напомним, в конце ноября президент Беларуси заявил, что намерен посетить Крым. И уже есть договоренность об этом с Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью России.

В начале декабря в сети опубликовали ориентировочный план мероприятий Александра Лукашенко во время анонсированного президентом Беларуси визита в Крым:

1. Лукашенко встретится с Путиным и уже затем поедут в Крым. Встреча пройдет в Москве или Сочи, оттуда отправятся в Бельбек или Симферополь.

2. Вероятная дата визита - новогодние каникулы.

3. Планирутся посещения ряда мест, в частности, санатория, который принадлежит республике Беларусь. Среди городов для посещения называют Севастополь, Симферополь и Ялту.

4. Планируется посещение ряда культурных объектов, морские прогулки, осмотр Крымского моста, облет полуострова и инспекция новых инфраструктурных объектов.

Также мы рассказывали, что в ноябре Лукашенко с Путиным обсудили миграционный кризис на границе, Украину и совместные учения ВСУ со Штатами.