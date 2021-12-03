В сети опубликовали ориентировочный план мероприятий Александра Лукашенко во время анонсированного президентом Беларуси визита в Крым.

План опубликовал издание "Главмедиа" со ссылкой на собственные источники.

1. Лукашенко встретится с Путиным и уже затем поедут в Крым. Встреча пройдет в Москве или Сочи, оттуда отправятся в Бельбек или Симферополь.

2. Вероятная дата визита - новогодние каникулы.

3. Планирутся посещения ряда мест, в частности, санатория, который принадлежит республике Беларусь. Среди городов для посещения называют Севастополь, Симферополь и Ялту.

4. Планируется посещение ряда культурных объектов, морские прогулки, осмотр Крымского моста, облет полуострова и инспекция новых инфраструктурных объектов.

Напомним, на днях президент Беларуси Александр Лукашенко признал Крым российским и заявил, что намерен посетить полуостров. И уже есть договоренность об этом с главой РФ Владимиром Путиным. Таким образом Лукашенко может стать первым лидером государства, который посетит Крым после 2014 года.

Также мы сообщали, что Лукашенко заявил, что Запад требует от Беларуси "стать такой, как Украина", но Минск отказался.