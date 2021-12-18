После того, как Александр Лукашенко получил в подарок на свой день рождения набор футболок со своими цитатами, он пообещал запустить мерч (обозначение разного рода продукции с определённой символикой, атрибутикой - Ред.) в массы. В субботу, 18 декабря, в Минске открылся "Первый" магазин одежды с цитатами президента Беларуси.

Об этом сообщает издание "Минские новости" в субботу, 18 декабря.

В магазине все желающие могут купить футболки с принтом: "Любимую не отдают" или "Президентами не становятся, президентами рождаются".

На продаваемой одежде есть и другие цитаты Лукашенко - "Раздевайся и работай!", "Никакой чрезвычайщины", "Факты на стол".

В ассортименте магазина - футболки и регланы (они же – худи).

Судя по фото, открытие магазина с мерчем от президента Беларуси вызвало ажиотаж и собрало множество покупателей.

По словам продавцов, все товары сшиты на предприятии "Беллегпрома", а дизайн разработали белорусские журналисты.

На открытие магазина пришла председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, позже она и сама встала за прилавок, чтобы помочь обслуживать покупателей, поскольку собралась огромная очередь. Продавцы заверили, что товара хватит на всех.

Цены на одежду весьма демократичные. Например, футболка стоит Br20 (около 215 гривен), женская худи – Br40 (около 430 гривен), мужская чуть дороже – Br45 (около 480 гривен).

Кроме того, первая сотня покупателей получила тематические презенты - шоколад "Президент".

В Минске открылся магазин одежды с цитатами Лукашенко. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что Александр Лукашенко назвал слухи о вторжении России в Украину поводом для Запада "молотить" Россию.

Также мы писали, что Лукашенко попросил Путина направить в Беларусь бомбардировщики с ядерным оружием. "Пускай пищат, кричат!" - заявил президент Беларуси.