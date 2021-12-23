В Беларуси референдум по проекту Конституции республики может состоятся уже этой зимой, во второй половине февраля. Перед этим проект обсудят на уровне рабочей группы и Конституционной комиссии.

Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко, которого цитирует "Белта".

"Сегодня нам (рабочей группе и Конституционной комиссии - Ред.) надо еще раз обратиться к этому проекту, почитать его вместе, особенно основные положения, чтобы не было каких-то недостатков", - рассказал Лукашенко.

По его словам, проект будет окончательным только тогда, когда будут обсуждены предложения народа. Есть вероятность, что после периода обсуждения проекта Конституции будет еще одно собрание рабочей группы и только потом - итоговое заседание Конституционной комиссии.

Сам референдум может состоятся уже во второй половине февраля.

"Это удобно: и людей не отвлекаем, зима, работы меньше и в малых городах, на селе - тем более, да и в больших городах", -объяснил такой выбор времени Лукашенко.

Напомним, летом Лукашенко рассказал, что решил внести поправки в конституцию, чтобы не заморозить ситуацию в стране.

Также сообщалось, что в белорусской Конституции хотят прописать запрет героизации нацизма.