Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов перекрыть газ Европе, если санкции Запада поставят страну в чрезвычайное положение и не будет выхода ответить другими мерами.

Об этом он заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

Лукашенко уточнил, что рассматривает такую реакцию как крайнюю меру.

"Если нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", — сказал глава государства.

Напомним, 11 ноября президент Беларуси уже сообщал, что готов перекрыть газ Западу в ответ на их новый ряд санкций и закрытие границ. Глава Республики также добавил, что через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал - Европа, при этом в последнее время объемы транзита голубого топлива из России на Запад значительно увеличились.

В ответ на это в Евросоюзе заявили, что не позволят президенту Александру Лукашенко запугать ЕС угрозами перекрыть транзит газа в западные страны.

Кроме этого, позже Лукашенко сказал, что готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу.

В Кремле отреагировали на слова президента Лукашенко. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, у Путина не хотели бы даже рассуждать о гипотетической ситуации прекращения Беларусью транзита российского газа в Европу.

Также "Страна" писала, что 2 декабря США, Канада, Великобритания и Евросоюз ввели санкции в отношении ряда лиц и организаций из Беларуси. В свою очередь Александр Лукашенко в заявил, что республика практически не пострадала от санкций Запада.