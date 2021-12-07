В Конституции Республики Беларусь, референдум по изменению которой может состоятся уже этой зимой, могут закрепить "память о Великой отечественной войне" (война СССР против гитлеровской коалиции во времена Второй мировой - Ред.) для того, чтобы "не допустить искажения истории и героизации нацизма".

Об этом заявил глава нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко, пишет "Белта".

"Широкий общественный диалог, прошедший в Республике Беларусь, выявил потребность в закреплении на уровне Конституции и в законодательстве недопустимости искажения истории и героизации нацизма" - сказал он.

Политик заявил, что данные изменения законодательства особенно важны в контексте нынешней политической ситуации вокруг Беларуси и напомнил, что ряд документов уже принят.

"Очередным шагом в этом направлении станет рассмотрение проекта закона "О геноциде белорусского народа", подготовленного в соответствии с поручением главы государства депутатами совместно с Генеральной прокуратурой", - добавил Андрейченко.

Напомним, в России тоже считают необходимым защищать историю Второй мировой войны. Среди поправок в Конституцию РФ, за которые проголосовали прошлым летом, есть статья 67.1, в третьей части которой сказано: "РФ чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается".