Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что мигранты, которые находятся в Польше, не могут быть высланы обратно в Белоруссию, если уже находятся на польской территории. При рассмотрении жалоб ЕСПЧ применил правило 39 регламента.

Об этом говорится в решении инстанции.

"В большинстве жалоб, когда заявители утверждали, что находятся в Польше и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 на установленный срок и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно были на территории Польши", - говорится в решении суда.

Правило 39 регламента ЕСПЧ предусматривает возможность применения предварительных мер, решение по которым суд принимает оперативно, оно является обязательным для исполнения. Согласно этому правилу, по просьбе одной из сторон судья может потребовать от сторон применения временных мер, которые необходимы для рассмотрения жалобы. Так, суд имеет право на такие требования в случае, если существует угроза жизни или здоровью заявителя.

ЕСПЧ в период с 20 августа по 3 декабря 2021 года рассмотрел 47 ходатайств о применении обеспечительных мер по ситуации на польско-белорусской границе, которые подали 198 заявителей.

Из них 44 запроса поданы против Польши, а остальные - против Латвии и Литвы.

"В большинстве заявлений, где заявители утверждали, что находятся в Польше и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории Польши", - указано в постановлении.

В ряде случаев ЕСПЧ призвал правительства стран обеспечить заявителей едой, водой, одеждой, медицинской помощью, а также предоставить им, если возможно, временное убежище.

Ранее мы писали о том, что на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе Еврокомиссия предложила временно предоставить Латвии, Литве и Польше экстренные полномочия по упрощению европейских норм приема мигрантов. Разработанные органом меры временные - они будут действовать полгода.

Тем временем Польша ведет предварительные переговоры о том, чтобы в случае необходимости подразделения НАТО были размещены на границе страны с Беларусью.