В Беларуси несколько человек подготавливают к полету в космос, к отбору может подключиться белорусский летчик-космонавт Олег Новицкий.

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко рассказал, что в Беларуси готовят несколько человек для полета в космос. Также он рассказал, что надеется на то, что Олег Новицкий сможет присоединится к отбору и подготовке космонавтов к будущим полетам.

Напомним, Украина отправила в США изготовленный на КБ "Южный" в городе Днепр спутник "Сич-2-30", который в начале следующего года запустят в космос. Уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску, а 10 января 2022 года его планируют запустить с мыса Канаверал (штат Флорида, США).

Также сообщалось, что Россия запустила в космос с космодрома Плесецк в Архангельской области ракету-носитель "Союз-2.1Б" с военным спутником для слежки за запуском баллистических ракет. Ракета-носитель должна вывести на орбиту аппарат Единой космической системы "Тундра", предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.