Прошлая ночь выдалась богатой на космические новости.

Вашингтон обвинил Москву в испытаниях оружия в космосе и сбитии советского спутника. Эти действия, утверждают в США, образовали обломки, опасные для членов МКС.

Россия подтвердила испытание новой противоспутниковой ракеты и сообщила, что угроз космонавтам нет.

Москва добавила, что Штаты, Индия и Китай уже предпринимали аналогичные действия. Российские военные дали понять: американцы волнуются из-за того, что Москва научилась сбивать спутники.

"Страна" рассказывает, как развиваются события и чем важны эти российские испытания.

В чем США обвиняют Россию

Вечером в понедельник официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс выступил с заявлением. Он сказал, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия.

"Сегодня Российская Федерация провела безрассудное испытание противоспутниковой ракеты против одного из ее спутников", - сказал Прайс.

Он добавил, что проведенное Россией испытание ракеты спровоцировало появление множества обломков космического мусора, которые теперь "угрожают интересам всех стран" и МКС.

"Вдобавок, это испытание существенно увеличит риски для астронавтов и космонавтов, работающих на МКС. США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России", - пригрозил Прайс.

Позже результатами своих изысканий поделилось Космическое командование США.

"Россия испытала ракету спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту. Ракета поразила российский спутник Космос-1408 (запущенный еще в 1982 году - Ред.), что привело к образованию обломков на низкой околоземной орбите", – говорится в сообщении.

По словам американских военных, образовалось около 1500 обломков, за которыми еще можно следить. Но в Пентагоне жалуются, что в результате испытания на орбите также могут появиться сотни тысяч более мелких обломков, отследить которые уже будет невозможно.

"Испытание Россией ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту ясно показывает, что эта страна продолжает работать над системами по борьбе против спутников. Такие системы подрывают стратегическую стабильность и являются угрозой для всех стран", – подытожили в Космическом командовании США.

Что рассказала Москва об испытаниях противоспутникового оружия

В Минобороны России после сообщений американцев выпустили заявление.

"Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал министр обороны Сергей Шойгу.

Военные подтвердили, что 15 ноября мишенью испытаний послужил советский разведывательный спутник, который не функционировал. Он находился на орбите высотой 400-500 километров.

"В частности, 15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д" (это тип спутника; Космос-1408 - его название, - Ред.), находившийся на орбите с 1982 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что угроз МКС нет. Заявления американских официальных лиц в пресс-релизе Минобороны названы "лицемерными".

Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

"Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией", - добавили в МО РФ. Никакой более подробной информации россияне не сообщили.

Что означает испытание Россией орбитальной ракеты

Ранее противоспутниковые ракеты запускала все топ-державы, соревнующиеся в космосе.

В 2007 году заатмосферный кинетический перехватчик КНР поразил находившийся на орбите китайский метеорологический спутник. В результате на орбите появились тысячи фрагментов космического мусора. Один из которых в 2013 году нанес повреждение российскому микроспутнику "Блиц".

В 2008 году Пентагон поразил американский спутник-шпион USA-193/NROL-21. Он был уничтожен на высоте 247 километров ракетой, выпущенной с крейсера в Тихом океане. Россияне и китайцы тогда обвинили Штаты в распространении космического мусора и опасности для людей - часть обломков упали и на Землю.

В 2019 году военные Индии уничтожили космический спутник Microsat-R, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. В результате образовалось облако из более чем 100 обломков.

Таким образом, Россия действительно не первой начала испытывать космическое оружие. Однако это было сделано на рекордной высоте (более 450 километров). То есть, фактически, от этой ракеты не могут скрыться никакие спутники на околоземной орбите.

О российской ракете известно лишь то, ее разработкой занимаются ученые московского концерна "Алмаз-Антей".

По первой версии, космические цели научилась поражать эшелонированная система ПРО под названием "Нудоль". Считается, что она может состоять из двухступенчатых противоракет с ядерной и осколочно-фугасной боевой частью.

По мнению авторов журнала Popular Mechanics, противоспутниковую ракету отправляют в воздух с подвижной пусковой установки дальнего эшелона П-222. Существуют рендеры, которые раскрывают предположительную внешность машины. Установка закреплена на автомобильном шестиосном шасси с двумя транспортно-пусковыми контейнерами.

По некоторым данным, эта система может противостоять не только баллистическим воздушно-космическим целям, но и маневрирующим космическим кораблям. Ракеты А-235 могут достигать спутников на низкой околоземной орбиты и производить перехват боеголовок.

Пуск российского "Нудоля" - далеко не первый. По крайней мере, по данным американской разведки, за последнее десятилетие их было около десятка.

В Сети есть видео Минобороны, как в феврале 2018 года прошли испытания системы ПРО А-235 "Нудоль". Возможно, именно с ее помощью был поражен спутник. На кадрах видно лишь, что ракета взлетает. Но не с машины, а из-под земли. В остальном Минобороны сняли ролик так, чтобы он не был особо информативным.

Во другой версии, успешно могла сработать перспективная зенитно-ракетная система С-500 "Прометей".

Это тоже изобретение завода "Алмаз-Антей". С-500 - новое поколение зенитных ракетных систем, в котором применен принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

С сентября 2021 года "Прометей" начали поступать в ВС России.

Остается гадать: какая именно российская система ПРО научилась сбивать спутники. В любом случае, это серьезный повод для волнения Вашингтона.

Способность отстреливать спутники дает возможность лишить противника связи, навигации и наблюдения. На спутниках также построены системы наведения ядерных ракет. Без орбитального элемента невозможно использовать высокоточное оружие и GPS-навигацию, гораздо сложнее применять авиацию и планировать операции.

Но в данный политический момент важно даже не это. Москва испытала свою орбитальную ракету после того, как американцы развернули кампанию о скорой войне в Украине. И устроили показательные учения в Черном море. То есть это своеобразный "ассиметричный" ответ на все эти действия.

Вашингтон же подал их как лишнее доказательство "агрессии" России. Хотя и сам испытывает аналогичные вооружения.