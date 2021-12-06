Изготовленный на КБ "Южный" в городе Днепр спутник "Сич-2-30" отправили в США. В январе 2022 года его должны запустить в космос.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровской таможни.

"Завершены таможенные формальности и отправлен в США украинский спутник "Сич-2-30" без отклонений от графика. Спутник сделан в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины", - говорится в сообщении.

По словам главы Государственного космического агентства Владимир Тафтай, уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску.

10 января 2022 года его планируют запустить с мыса Канаверал (штат Флорида, США).

Отметим, что запуск украинского спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич 2-30" американской компанией SpaceX обойдется Госкосмосу почти в 2 миллиона долларов. В стоимость контракта входит установка спутника на ракете, запуск, система отделения спутника от ракеты.

Напомним, Россия запустила в космос ракету "Союз" с военным спутником для слежки за запуском баллистических ракет.

Также мы писали, что в Пентагоне обвинили Россию в разработке угрожающего США противоспутникового оружия.